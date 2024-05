Dom Penemote apela para que não se monopolize os meios de informação público

No dia da Ascensão do Senhor, na catedral de Ondjiva, presidiu a eucaristia o Núncio Apostólico no Paquistão, Dom Germano Penenote.

Este Domingo que se celebrou o dia mundial da comunicação social, o prelado apelou para que Ninguém tenha inveja dos que comunicam os factos com objectividade e transparência, e que ninguém pretenda monopolizar os meios e mecanismos para informar ao público.

Reportagem de Anselmo Leite