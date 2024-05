O recém nomeado Bispo de Kwito-Bié, Dom Vicente Sanombo, encontrou nesta Quarta-feira 22 de maio de 2024 o Papa Francisco.

O encontro deu-se na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano (Roma, Itália), durante a habitual audiência papal das Quartas feiras.

Dom Vicente e outros Bispos do mundo, recém nomeados, saudaram o Papa no fim do evento e o Papa, por sua vez, encorajou-os a trabalharem com alegria e humildade nas novas missões que o próprio Cristo, o Bom Pastor, lhes confiou.