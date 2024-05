«Não ao aborto» D. Mbilingi no encerramento do triénio dedicado a criança

A solenidade da santíssima trindade foi marcada por diversas actividades a nível da igreja angolana desde a celebração do dia nacional do catequista ao encerramento do triénio dedicado a criança pela CEAST.

Durante a missa de encerramento do triénio dedicado a criança, na paroquia de Nossa Senhora da Conceição Lage, o Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, apelou aos pais cristãos a não cometerem abortos voluntários.

«A muita gente que deviam estar nessa missa, mas não estão porque a mama e o papa decidiram mata-lo ainda na concepção, no ventre»

O prelado católico acrescentou ainda que o primeiro ano que os bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tome escolheram para dedicar a criança foi para dizer não ao aborto.

Reportagem Lucas Kaita.