D.Kanda espera que comunidades e famílias correspondam as expectativas da Diocese

O Bispo da diocese de Ndalatando, Dom Almeida Kanda faz balanço positivo da sua governação da igreja particular de Ndalatando, desde a sua tomada de posse em 2005.

O prelado diz que a Diocese conta com cerca de 30 sacerdotes e pretende atingir os 50, para que se possa atender bem espiritualmente as comunidades do interior da Diocese.

Falando de alguns desafios Dom Kanda garantiu ordenações diaconais até ao final deste ano e espera que as famílias e comunidades correspondam as expectativas da Diocese.

O prelado em entrevista aos órgãos de comunicação social, adiantou que as famílias tem correspondido com a igreja para que se eleve o nível espiritual da diocese, para continuar com a missão de Jesus Cristo que é evangelizar.

Reportagem de António Domingos