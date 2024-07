A morosidade na disponibilização das verbas está a condicionar a conclusão das Obras de reabilitação e modernização da Casa Paroquial da Missão Histórica de S. Tiago Maior de Lândana, na Diocese de Cabinda.

Iniciada em janeiro do ano passado e enquadrada no âmbito do PIIM, a empreitada que já vai na sua recta final, teria sido já entregue há a cerca de 7 meses.

Reportagem de Luís Lázaro