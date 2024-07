Bispo de Lwena deplora situação socioeconómica dos habitantes das comunas de Caianda e Lôuvua

O Bispo da Diocese de Lwena, Dom Martin Lasarte, manifestou-se preocupado com as condições precárias das populações das Comunas de Caianda e do Louvua, Município do Alto Zambeze.

De acordo com o prelado na homilia da missa de encerramento da visita, constatou no local situações agravantes de Malária, Doenças diarreicas agudas e sarampo, doenças que chegam a vitimar várias pessoas.

“ O que me deu mais dor é ver a formação das crianças tão descuidada”.

Reportagem de Upite Inácio