Dom Vicente Sanombo despede-se da comunidade do Huambo

Neste XIV Domingo do tempo, Bispo do B ié Dom Vicente Sanmbo, despediu-se da comunidade do Huambo, numa missa na Sé catedral.

Estiveram presentes na celebração, o Arcebispo do Huambo, Dom Zeca Martins, Dom Queirós Alves, Arcebispo emérito, sacerdotes do clero do Huambo, religiosos e religiosas e fieis convidados.

Na Homilia, o Bispo disse sendo ele a residir a ultima missa naquela comunidade antes de partir para o Bié, na paróquia onde foi ordenado padre a quase 15 anos” várias são as razões para juntos celebrar-mos esta festa da eucaristia, sabemos que a eucaristia é a ultima palavra de dizer adeus e obrigado”.

Mesmo partindo para outra missão o Bispo assegurou que estarão sempre unidos na oração e em eventuais circunstancias “porque Kuito não é muito distante”.

Dom Vicente agradeceu a todos os presentes, familiares, amigos e benfeitores” continuai a rezar por mim e eu rezarei também por vós”.

Natural do município do Bailundo, província do Huambo, Dom Vicente Sanombo nasceu em 23 de outubro de 1964 e foi ordenado sacerdote em 6 de novembro de 1992, após concluir estudos em Filosofia e Teologia no Seminário Maior Cristo Rei, no Planalto Central. Antes de sua nomeação como bispo, ele atuava como pároco da Sé Catedral, vigário geral da Arquidiocese do Huambo, reitor dos seminários Menor Arquidiocesano e de Filosofia, e assessor da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST)