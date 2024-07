Dom Vicente toma posse como Bispo do Bié

18 Meses depois a Diocese do Kwito-Bié deixou de ser sede vacante com a nomeação no dia 28 de Março de Dom Vicente Sanombo, do clero diocesano do Huambo até ao momento como exercia a função de vigário geral, como Bispo titular em substituição de Dom José Nambi de feliz memória.

A cerimónia de tomada de posse aconteceu este Domingo na Sé catedral, paróquia São Lourenço.

Presentes o encarregado de negócios da Se Apostólica de Angola e São Tomé, Cristhofer, os Bispos da CEAST, Dom José Imbamba, presidente Arcebispo de Saurimo, Dom Maurício Camuto, Secretário-geral e Bispo de Caxito, Dom Belmiro Chissengueti, porta-voz e Bispo de Cabinda, Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo e o seu emérito Dom Alves de Queiroz, Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango, Dom Vicente Carlos Kiazico, Bispo de Mbanza Congo, Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, os Bispos Auxiliares de Benguela Dom Estevão Binga e o de Luanda, Dom António Lunguieky, sacerdotes, religiosos e religiosas, representantes das igrejas irmãs, representantes do governo e dos partidos políticos e fieis

Dom Vicente, começou por benzer os presentes e depois foi apresentada as cartas apostólicas, mas antes o Arcebispo de Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, fez uma breve apresentação do Bispo do Bié e o Padre Cristhofer fez a leitura da Carta Apostólica, de seguida foi o momento em que o clero diocesano do Bié saudaram o seu Bispo símbolo reverencia e obediência.

Em breves palavras Dom Vicente Sanombo falou que o momento é histórico para comunidade diocesana do Kwuito, momento de verdadeira união que demostramos que somos igreja de Deus, com esta união, comunhão e fraternidade cristã que seja justamente aquilo que também caracteriza o nosso empenho de todos os dias de nos ajudarmos uns ao outros. Finalizou confiando a igreja do Kwito a Deus