Arquidiocese de Luanda apresenta em conferência de imprensa o FESTI-JOVEM

A Arquidiocese de Luanda, realizou neste Sábado 20, no Seminário Maior de Luanda, Sagrado coração de Jesus, uma conferência de imprensa sobre o FESTI JOVEN Luanda 2024,

A conferência foi para fazer o lançamento dos dados mais actualizados do FESTI JOVEN – Luanda 2024.

Presentes na Conferencia de imprensa, o porta-voz do evento, Alexandre Cose, Padre Adelino Calonda, Vigário Episcopal para Pastoral da Arquidiocese de Luanda e faz parte da organização do FESTI Joven, e falou em representação do Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, a Irmã Albertina Cucu, assistente espiritual d secretariado Arquidiocesano da Juventude de Luanda, Irmã Lisa Preciosa que é cantora, foi ela quem criou o hino de FESTI-Joven.

De Salientar que foi Dom Filomeno quem idealizou este FESTI-Jovem, em 2022 durante o encerramento da Jornada Nacional da Juventude, que a Diocese de Benguela acolheu, que Dom Filomeno, no acto de encerramento, manifestou diante de milhares de jovens, a intenção de juntar em Luanda centenas de jovens em todo País, por representação da parte do festival da juventude, para partilha da espiritualidade, para discussão das questões que animam a actualidade da nossa vida em comunidade, cada um na sua esfera de intervenção e também para recrear e esta é a oportunidade que vem consumar exatamente este pensamento de sua excelência reverendíssima Dom Filomeno.

O FESTI-Joven não é um encontro só para jovens católicos, é u encontro interativo que deverá contar com todos, porque todos nós fazemos parte católicos e não só e agradecemos desde já nesta conferência com a presença de irmãos de outras convecções religiosas.

O padre Adelino Calonda na conferência fez questão de apresentar detalhadamente os objectivos e o programa deste FESTI-Jovem Luanda 2024.

Também foi apresentado os símbolos da Jornada, que estão descritos na Cruz, nas cores (amarelo, verde o branco e o vermelho), nas sandálias que representam o espirito da peregrinação que esta jornada envolve e o Hino.

Vamos acompanhar a conferência na voz do Padre Adelino Calonda, Vigário Episcopal para Pastoral da Arquidiocese de Luanda.