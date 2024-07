O Bispo de Caxito, exorta maior atenção dos governantes na elaboração das leis, para que as mesmas não sejam desproporcionais, preservando o bem-estar da sociedade.

Dom Maurício Camuto, na celebração deste XVIº Domingo do tempo comum, na paróquia de Santa Ana, Sé Catedral, reiterou o apelo aos cristãos, no sentido de cruzarem os braços, diante de actos de injustiça.

“ Os líderes devem liderar com sabedoria, respeitar o direito e a justiça, valores caros a Deus, e sabemos que sem justiça não há paz”.

Dom Camuto falou da existência de leis equilibradas, falando da desproporção entre quem parte um posto e um violador de crianças” devemos fazer com que as leis sejam pedagógicas ensinar as pessoas a melhorar é assim que vamos tendo justiça e tendo justiça vamos ter paz, ter harmonia social”.

Reportagem de Fernando Moniz