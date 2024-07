Bispo do Sumbe exorta cristãos a ser portador da alegria não da tristeza

Bispo da Diocese do Sumbe pede aos fiéis da missão de São José do Gungu a afastarem-se de tudo aquilo que contraria as exigências do evangelho.

Dom Firmino Davi que falava no encerramento da visita pastoral desta comunidade onde crismou na fé mais de 180 jovens pediu igualmente que os cristãos devem ser portadores da alegria e não da tristeza.

O pastor da diocese do Sumbe pediu aos fies a não perderem a esperança apesar das dificuldades que comprometem o bem esta das populações.