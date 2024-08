Ganda nova Diocese de Angola

Papa Francisco criou nesta Quinta-feira 1, a nova Diocese da Ganda, desmembrada da Diocese de Benguela.

Ganda, Cubal , Caimbambo, Chongoroi e Tchindjendje são os municípios da nova Diocese, que conta com 47 sacerdotes diocesanos, 12 sacerdotes religiosos, 64 madres, 49 seminaristas.

Como primeiro Bispo foi nomeado Dom Estevão Mbinga, até então, Bispo Auxiliar de Benguela.

Monsenhor Estêvão Binga nasceu a 2 de Setembro de 1966 em Twei, município de Quilengues-Huila, na Arquidiocese do Lubango. Frequentou o Seminário Menor Cubal, em Benguela, e o Seminário preparatório e filosófico Bom Pastor, em Benguela, estudando Teologia no Seminário Maior Cristo Rei, no Huambo. Foi ordenado sacerdote em 28 de abril de 1996.

Exerceu os seguintes cargos e realizou estudos complementares: Prefeito da disciplina e Professor no Seminário Maior de Benguela (1996-1997); Licenciatura e Doutoramento em Teologia Dogmática pela Facultad de Teología del Norte de España de Burgos (1997-2002); Prefeito da disciplina (2003-2005) e Professor (2003-2022) no Seminário Maior de Benguela; Colaborador na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Benguela (2004-2022); Reitor do Seminário Maior de Benguela (2005-2022); Presidente da Comissão Diocesana de Estudos e Reciclagem (2005-2022); Professor em vários institutos superiores (2010-2022).

Em 3 de novembro de 2021 foi nomeado bispo titular de Nashinca e auxiliar de Benguela e foi consagrado em 6 de fevereiro de 2022.

Vamos acompanhar a comunicação de Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo.