Jovens chamados a usarem o evangelho de Cristo

O campo da Esperança acolheu mais de 250 jovens que durante o final de semana estiveram reunidos nas Jornadas Diocesana da Juventude em Cabinda.

Dom Belmiro Chissengueti, aconselhou os jovens cristãos Católicos que exercem alguns cargos de relevância na sociedade, a usarem o evangelho de Cristo como bússola para a mudança de um mundo melhor.

“Pessoas rezam para ter marido, esposa, carro, casa, dinheiro, emprego, rezam para dominar os outros, para ter cargos de responsabilidade e assim poderem sobrepor-se aos demais, mas Jesus nos ensina que tudo isso embora tenha importância social se não for construído a partir da base daquele que come o próprio Cristo que se alimenta do pão da vida tudo isto não tem sentido”.

O Bispo da Diocese de Cabinda, falava neste Domingo, na missa que marcou o encerramento da segunda Jornada Diocesana da Juventude.

Reportagem de Luís Lázaro