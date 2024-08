Arcebispo do Huambo diz que populações do interior da província foram abandonadas num sofrimento

O Arcebispo do Huambo traça um quadro social dramático do interior da província, com as populações a enfrentarem situações difíceis.

Dom Zeferino Zeca Martins fala mesmo na existência de angolanos de primeira e de segunda e convida a uma reflexão e acção colectiva para a mudança de realidade.

Dom Zeca diz que as populações foram abandonadas num sofrimento indescritível com falta de vias de acesso, transportes dignos e outros serviços sociais.

O país vai celebrar no próximo ano 50 anos de Independências Dom Zeca Martins disse que é preciso reflectir o país com realidade prática.

Em Dezembro próximo, Dom Zeferino Zeca Martins fará 6 anos a frente do governo da igreja do Huambo, vários são os desafios que se colocam a Arquidiocese, como a formação permanente do clero e a sustentabilidade dos seminários….

Huambo conta actualmente com aproximadamente 150 sacerdotes diocesanos, 19 dos quais encontram – se em formação no exterior.

A mentalidade feticista continua a preocupar a sociedade e a comunidade religiosa, Huambo não escape a esta triste realidade, Dom Zeferino Zeca Martins em entrevista a Rádio Ecclesia apela a uma mudança radical de mentalidade