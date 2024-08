D. Mbilingi critica exigência da administração da Nharea a jovens católicos a comparecer em trajes religiosos

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, que esta a gozar férias no Ambulo, sua terra natal, juntou-se neste Domingo, nos festejos dos 76 anos da missão católica da Nhareia, onde Dom Sanombo esteve em visita pastoral.

O Arcebispo do Lubango ao ouvir os comunicados lidos no final da celebração, criticou o convite da administração municipal da Nharea dirigido aos jovens católicos pedindo que estes compareçam com trajes religiosos na recepção da governadora do Bié que visita aquele município na próxima semana.

Reportagem de Amitai Imuno