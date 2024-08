Sumbe realiza IIª Jornadas Diocesanas da Juventude

Tem início nesta Quinta-feira no Sumbe as IIª Jornadas Diocesanas da Juventude, com palco na Paróquia de São Tiago sob o lema: “Jovens, peregrinos da esperança”.

O objectivo do encontro é reavivar a esperança da juventude diante dos desafios da sociedade actual e vai congregar cerca de 100 jovens em regime de acampamento e interessados em participar dos estudos temáticos e vem de 14 paróquias das 25 existentes na Diocese do Sumbe.

Temas como, desafios da juventude no mundo actual, o poder da esperança no mundo actual, jovens testemunhas de esperança numa sociedade

Reportagem de Jelson Pimentel da Fonseca