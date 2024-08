Depois de Santa Ana e Santo António, fiéis mobilizam-se para mais uma peregrinação

Diocese de Caxito já se prepara para próxima peregrinação que acontece de 24 a 25 de Agosto no Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, no Porto Quipiri.

Numa altura em que já decorre a novena, o reitor do Santuário do Sameiro, padre Alexandre Bongue adiantou a Ecclesia o programa das celebrações que começam neste Sábado com procissão seguida de uma celebração eucarística.

O padre Alexandre deixa uma mensagem para os peregrinos que vão ao santuário de Nossa Senhora do Sameiro.