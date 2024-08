Bispo do Porto preside à peregrinação ao Santuário da Muxima

O bispo do Porto preside à peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, no município da Quiçama, na província de Luanda, que decorre entre os dias 29 de Agosto a 1 de Setembro.

São esperados mais de um milhão de fiéis nacionais e estrangeiros.

Os peregrinos já começaram a chegar ao Santuário Mariano, para o início das catequeses e das celebrações religiosas, e, no dia 31 de agosto, explicou o bispo da Diocese de Viana, D. Emílio Sumbelelo, é feita a abertura oficial da missa da peregrinação, cujo encerramento acontece a 1 de Setembro.

“Este ano, quisemos convidar o bispo do Porto, que dará esta alegria à nossa peregrinação”, referiu Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana, informando que a novidade na peregrinação deste ano é o lançamento de fogos-de-artifício, de forma a mostrar à população que além da dimensão religiosa, a peregrinação tem uma vertente turística.

Dom Emílio Sumbelelo assegurou que este ano vão dar continuidade à romaria passada, com a saída da imagem peregrina pelas dioceses próximas à Arquidiocese de Luanda, passando por Caxito e Viana, antes de seguir da ponte da Cabala até à vila de Muxima, com a escolta da Capitania.

A imagem de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Senhora da Muxima, que traduzido da língua nacional kimbundu quer dizer “Senhora do Coração”, é uma das mais veneradas e de maior devoção popular em Angola.

Com a conclusão da obra de construção de uma basílica, na Quiçama, D. Emílio Sumbelelo acredita que vão estar criadas as condições para o desenvolvimento do turismo religioso na localidade.

O edifício está a ser construído num espaço de 18 mil metros quadrados, com uma capacidade para albergar 4.600 pessoas.

Já na parte exterior da infraestrutura está prevista a construção de uma praça pública, com capacidade para 200 mil peregrinos, envolvendo, também, as infraestruturas rodoviárias que circundam o perímetro do Santuário da Muxima e parques de estacionamento para 3000 viaturas.

“ Com Maria Vivamos na fé o ano da oração” é o lema deste ano.

De Salientar que nesta Sexta-feira, já aconteceu a primeira celebração eucarística.