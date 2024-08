“O bom sacerdote deve ser por natureza um homem bom” exorta Arcebispo de Luanda

Aconteceu na manhã deste Sábado a missa de abertura do jubileu de ouro episcopal de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, e ordenações sacerdotais dos diáconos, Alexandre Bento, Álvaro Rafael, Hélder Muteba, Elizando Pinto, Edson Lima, Edmundo Gaspar, José Manuel e Rofino Mbala.

Dirigindo-se aos recém-ordenados, o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento do Nascimento Vieira Dias, disse que o sacerdote deve ser um homem bom e que satisfaça a vontade de Deus.

Citando Jeremias, Dom Filomeno aponta os caminhos e exemplos sobre como devem ser os sacerdotes nos tempos que correm.

O prelado acrescenta ainda que o bom pastor deve ser como Cristo, pleno de ternura e dócil como água no deserto.

“ No evangelho Jesus disse eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, já esta aqui sinteticamente, mas do que resumido um elemento essencial do pastor segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a espectativa que Deus cria, que Deus gera no coração do seu povo, no coração dos crentes, na alma da igreja, o bom pastor da vida pelas ovelhas”.

Falando directamente para os ordenados, Dom Filomeno disse que eles são chamados a serem identificados com esse bom pastor” O padre deve ser por natureza um homem bom como princípio natural, querendo escolher alguém para o sacerdócio, um elemento essencial deve ser isto, este que escolhemos, este que ungimos, deve ser antes da unção, antes da eleição deve ser um homem bom”.