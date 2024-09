Ossadas de Dom Pedro Marcos já se encontram na Arquidiocese de Saurimo

As ossadas do Bispo Dom Marcos, chegaram na manhã deste Domingo, no aeroporto Deolinda Rodrigues, recebidas por Sua Excelência Reverendíssima Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo, por Dom Luzizila Kiala, Arcebispo de Malanje, Sacerdotes do Clero Diocesano de Saurimo, Malanje e Luena, irmãs Religiosas Consagradas das distintas congregações e familiares e fiéis das distintas Paróquias.

Seguiu a Peregrinação do aeroporto à cidade, passando pela Creche Dom Pedro Marcos, Paróquia de Santo António, Paróquia de São José do Luavur, pelo Paço Episcopal e terminando na Paróquia de Nossa Senhora de Assunção, Sé Catedral.

O programa da Inumação, reserva a realização do velório durante a noite, missa das exéquias e consequentemente a inumação das ossadas nesta Segunda-feira 02 de Setembro.

De realçar, que este processo de exumação e inumação dos restos mortais de Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa, enquadram-se no âmbito das celebrações do ano jubilar da Diocese de Saurimo.

Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa nasceu a 21 de Outubro de 1921 em Cajikole, Província de Malanje. Foi nomeado Bispo da Diocese de Saurimo a 3 de Fevereiro de 1977 e serviu até sua aposentadoria em 15 de Janeiro de 1997 (20 anos). Faleceu no dia 2 de Setembro de 2010 em Luanda.

Durante seu episcopado, Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa desempenhou um papel significativo na Igreja Católica em Angola, contribuindo para o desenvolvimento espiritual e social da comunidade de Saurimo.

Reportagem de Almeida Sonhi