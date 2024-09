Ganda nova Diocese, Bispos fazem visita de constatação

O Bispo de Benguela, Dom António Francisco Jaca, o Arcebispo do Huambo, Dom Zeca Martins, e o Bispo do Dundo, Dom Estanislau Tchindekasse, reuniram-se nesta Segunda-feira, 16 de Setembro, na cidade da Ganda, com as comissões de preparação da tomada de posse de Dom Estêvão Binga.

A reunião teve como objectivo constatar no local as condições em que vai decorrer a festa da entrada solene do Bispo da Ganda no dia 13 de Outubro.

As obras da igreja Catedral estão na fase terminal e os bispos deixaram orientações para ultimar a preparação da grande festa da nova diocese.