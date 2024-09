Desafios da evangelização: Arcebispo do Lubango defende reforço da unidade dos cristãos

No encerramento da visita pastoral que Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango, à Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de Chicomba que decorreu de 17 a 22 de Setembro, defendeu o reforço da unidade dos cristãos para enfrentarem juntos os desafios que se colocam ao processo da evangelização na actualidade

“ E todo o esforço que estamos a fazer a nível das igrejas cristãs é de vivermos e realizar esta unidade da única igreja, como dizemos no Credo, creio na igreja una, unida onde os irmãos unidos pelo amor avançam juntos