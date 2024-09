As populações das regiões longínquas do Moxico parecem que terão sido abandonadas.

Com milhares de crianças fora do sistema de ensino, falta de alimentação e desenvolvimento sustentável, muitos preferem emigrar para a vizinha República da Zâmbia, assim descreve o Bispo da Diocese do Luena, Dom Martin Lasarte entrevistado pelo jornalista Anastácio Sasembele