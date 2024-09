Ninguém vivi para si mesmo a nossa vida é um dom de Deus, diz D. Emílio

Neste XXVI Domingo do tempo Comum, Dom Emílio Sumbelelo, celebrou na Sé catedral de Viana, Paróquia de São Francisco de Assis, onde Crismou na fé Adolescentes e jovens.

Ao iniciar a celebração eucarística, o Bispo de Viana pediu para rezarem pela alma de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que partiu para casa do pai neste Sábado, 28 de Setembro, vítima de doença.

Na sua catequese homilética, Dom Emílio, a atenção aos catecúmenos que receberam o sacramento da Confirmação.

“ É uma data especial e é o momento de me encontrar com eles antes de receberam o sacramento, também o que vou dizer a eles deverá tocar a cada um de nós sobretudo nós que já recebemos o sacramento da confirmação, alguns o ano passado, outros já lá vão 20, 50 anos é o momento de revisitarmos aquilo que a beleza deste sacramento produz em nós e depois a chamada de atenção que este sacramento nos faz de sermos adultos na fé e sobretudo testemunhas de Jesus Cristo e do seu evangelho no nosso mundo, na nossa realidade do dia-a-dia”.

Os sacramentos são sinais sensíveis por meio dos quais Deus nos dá a graça santificante e a graça de estado ou seja a graça necessária para vivermos aquilo que o sacramento significa e que o próprio Deus espera de cada um de nós adiantou o prelado.

Com o sacramento da confirmação nós recebemos os dons do Espirito Santo” o Bispo no momento do crisma ao traçar o sinal da cruz na testa do crismando primeiro o nome e depois acrescenta, por este sinal receba o Espirito Santo dom de Deus.