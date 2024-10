D. Binga manifesta desejo de consagrar a Diocese da Ganda como nova família do povo Deus

Apelos a unidade marcaram a missa tomada de posse do primeiro Bispo da Diocese da Ganda.

A missa de tomada de posse foi testemunhada pelo novo Núncio Apostólico em Angola e São Tome, Dom Kryspin Dubiel, que manifestou felicidade em estar na Nova Diocese “ Ganda” e estar pela primeira vez nesta terra tão rica de tradições de fé.

Na ocasião foi apresentada a decreto de nomeação do novo Bispo da Ganda. Vamos ouvir o padre Christopher Seiler, Secretário da Nunciatura Apostólica em Angola.

“ Em todas as suas actividades a Diocese como o Bispo encoraja e forma os seus membros a serem agentes de evangelização em unidade para comunidade onde sedentos vão beber para continuar a caminhar e um constante esforço missionário, a Dom Estevão Binga, novo Bispo e pai da Diocese da Ganda, desejo que anunciam Cristo e a sua palavra e ajudar a comunidade a unificar a vida e a fé”.

Em nome da Conferência Episcopal de Angola e São Tome-CEAST, falou Dom Estanislau Marques Tchindekasse, vice-presidente da CEAST e Bispo do Dundo.

Na sua primeira intervenção, Dom Estêvão Binga manifestou o desejo de consagrar a Diocese como nova família do povo de Deus.

“ A diocese da Ganda é uma igreja família, por estarmos localizados a meio do caminho que queremos ser o Ondjango da Santíssima Trindade, manancial da graça do amor, do perdão e da esperança para todos, se vens da Huíla, Lubango, nós te acolhemos lá no Kitembo, no Chongoroi, se vens de Benguela nós te acolhemos lá no Calitonga, Kactembo, Kainbambo, se vens do Huambo, nós te acolhemos desde Tchindendje, vinde a Diocese da Ganda, vinde fazer família connosco, na grande família de fé”.

O Bispo da Ganda apela a colaboração de todos na construção permanente da diocese que vai marcando os seus primeiros passos.

“ Na vida missionária não há missões que seja especiais, que não podem ser participadas por todos na comunhão, pois tudo concorre para o bem do Reino e salvação das almas, que todos possamos estar unidos na fé e no trabalho, na partilha e na alegria, todos nós fieis desta Diocese que vai marcando os seus primeiros passos somos todos convidados a viver na graça do amor na alegria do perdão, que nos aproxima sempre mais da vida feliz na terra e da vida eterna hoje e sempre”.

Os pobres estarão entre as prioridades do Bispo da Ganga que apela generosidade dos fiéis da sua diocese.

“ Vamos olhar mais pelos pobres, para ganharmos a vida eterna no segmento de Cristo”.