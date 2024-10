Morreu Dom Eugénio Cardeal Dal Corso Bispo emérito de Benguela

Faleceu em Negrar, Verona-Itália, neste Domingo, 20 de Outubro de 2024, às 21h, sua Eminência Eugénio Cardeal dal Corso, Bispo Emérito de Benguela e segundo Cardeal em Angola.

Cardeal Dal Corso frequentou o ensino fundamental em Corso e aos 10 anos foi acolhido, como aspirante ao sacerdócio e já com a ideia da missão, em uma casa da congregação fundada pelo presbítero veronês Giovanni Calabria, Pobres Servos da Divina Providência.

Depois de terminar o ensino médio, entrou no noviciado da congregação e fez seus primeiros votos em 8 de setembro de 1959.

Depois da profissão religiosa, foi enviado a Grottaferrata, perto de Roma, em um estudantado da Opera Don Calabria, para estudar Teologia Dogmática.

Três anos depois foi transferido para a residência estudantil dos Pobres Servos da Divina Providência em Verona para concluir sua tese sobre "Don Giovanni Calabria e i fratelli separati" ("Dom Giovanni Calabria e os irmãos separados"). Depois de obter o doutorado em Latrão, permaneceu mais quatro anos na cidade de Verona como professor na casa de formação e como pároco assistente em Santa Maria della Pace (Madonna di Campagna), também neste caso nos subúrbios.

Em janeiro de 1975 seus superiores, aceitando seu pedido, enviaram-no como missionário à Argentina.

Em 1986, após onze anos de ministério na Argentina, pediu para partir para Angola, onde os Pobres Servos da Divina Providência concordaram em dirigir o seminário da Diocese do Uíge.

Em 1991 foi nomeado Superior Provincial da sua Ordem em Angola.

O Papa João Paulo II o nomeou Bispo coadjutor de Saurimo, em 15 de Dezembro de 1995.

Após a resignação de Pedro Marcos Ribeiro da Costas, ele o sucedeu em 15 de janeiro de 1997 no ofício de bispo de Saurimo.

Depois, no dia 18 de Fevereiro de 2008, o Papa Bento XVI o transferiu para a Diocese de Benguela.

Dez anos depois, em 26 de Março de 2018, ele renunciou ao cuidado pastoral devido à restrição de idade.

Forte na sua vocação missionária e ainda gozando de boa saúde, optou, no entanto, por não se retirar, mas continuar a trabalhar na linha da frente da Diocese de Menongue, uma das mais necessitadas de Angola.

Em 22 de Julho de 2018 o administrador Apostólico da Diocese de Menongue, Dom Pio Hipunyati, nomeou-o capelão do centro pastoral de Santa Josefina Bakhita de Caiundo, uma pequena comunidade da província do Kuando-Kubango, no sul do país, a 130 quilômetros da capital. Anunciou que regressará imediatamente ao Caiundo para continuar a servir os mais pobres.

Em 1 de setembro de 2019, Papa Francisco, anunciou que o criaria Cardeal no Consistório de 5 de Outubro, em que recebeu o barrete purpurado, o anel cardinalício e o título de Cardeal – Presbítero de santa Anastácia,

Tomou posse em 17 de novembro do mesmo ano, por causa do limite de idade, não votava em um conclave.

Foi o primeiro cardeal criado em sua congregação religiosa.

A diocese de Benguela observa, a partir desta Segunda-feira, a nível de todas as comunidades, celebrações eucaristias pela alma de Dom Eugénio Cardeal Dal Dorso seu bispo emérito.

Vamos em directo até a Diocese de Benguela, na reportagem de Pedro Tchindele.