Situação económica e social dos cidadãos no Bié preocupa Dom Sanombo

No dia em que a comunidade da Paróquia de São Pedro de Claver, no bairro da Boa-vista do Kunge/ Kwuito-Bié, comemorou o dia do padroeiro, Dom Vicente Sanombo, encerrou a visita pastoral.

Na sua homenagem aos Leigos de São Pedro Claver, o Prelado Católico, exortou aos Fiéis, sobre o amor ao próximo, a solidariedade, a preservação dos bens públicos, conservação do meio ambiente por causa das constantes alterações climáticas, às denúncias de pessoas que perturbam a Ordem e segurança pública e mostrou-se preocupado com os problemas económicos e sociais da comunidade.

Dom Vicente Sanombo, apontou ainda os grandes desafios que os Cristãos desta Paróquia têm, a começar pela construção de infraestruturas que darão mais dignidade e acomodação dos Fiéis, das crianças, jovens e adultos que fazem frequência da catequese e dos Padres que os assistem.

De lembrar que esta Igreja, foi elevada a categoria de Paróquia, pelo Decreto 01/21 de 5 de Setembro, por Dom José Nambi, ( em memória), a 3 anos e antes pertencia à Paróquia de São José Operário do Kunje/Kwito-Bié.

Reportagem de Ernesto Joaquim