Bispo de Cabinda aconselha casais a não fazerem correções em público

A Comunidade Cristo Mbonde recebeu a visita do pastor de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, que renovou os compromissos das Equipas de Nossa Senhora, um espaço de crescimento da espiritualidade familiar e de santificação do matrimônio.

Falando na homilia o Bispo de Cabinda considerou que o excesso de leis num país gera confusão na sua interpretação” quanto mais numerosas são as leis, mais confusas as pessoas ficam, basta olhar para o nosso próprio país e damos conta que todos os dias ou a um decreto presidencial, ou um despacho ou uma lei da Assembleia Nacional”.

Dom Belmiro Chissenguenti, falava Domingo na paróquia de Cristo Mbonde, onde aconselhou os casais a nunca fazer correções ao comportamento do cônjuge em público” depois da longa jornada no silêncio da intimidade e antes do sono, para que não se ponha o demónio sobre a vossa noite, tenham oportunidade de dormir perdoando um ao outro que vos amais e nunca em publico humilhando”

Reportagem de Ermita Comba