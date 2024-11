Na Diocese do Kuito a 3 meses, Dom Vicente destaca principais desafios

O Bispo da Diocese do Kuito – Bié Dom Vicente Sanombo, tomou posse a 14 de Julho do ano em curso, a três meses a conduzir o rebanho de Cristo na Diocese do Kuito – Bié.

Dom Vicente Sanombo, diz que os três meses serviram para arrumar a casa, visitar algumas paróquias e verificar as principais linhas de actuação.

O Prelado sublinhou que a igreja particular do Kuito-Bié para além do reforço da pastoral, precisa de estruturas próprias e condignidade.

Dom Vicente Sanombo, aponta a deficiência da Saúde e a formação dos catequistas e dos leigos da sua Diocese como um dos principais desafios do território diocesano.