Na festa de Cristo Rei, D. António pede aos jovens a serem testemunhas da verdade

E na solenidade de Cristo Rei do Universo, Patrono da juventude católica Angolana, Dom António Lunguieky, Bispo Auxiliar, celebrou no Seminário Maior de Luanda, onde juntou centenas de jovens representando as 5 vigararias da Arquidiocese.

Os jovens presentes na celebração disseram que foi um momento único e muito bom.

Em entrevista a Ecclesia, o prelado adiantou que os jovens devem sempre assumir os seus compromissos e ser testemunhas da verdade” os jovens estão animados, motivados e querem continuar a ser cristão e a seguir Jesus”.

Reportagem de Jerónimo Domiano