O Arcebispo de Malanje, convidou os sacerdotes a servir desinteressadamente as coisas de Deus e da igreja, afastando-se da tentação do poder e do dinheiro.

O Arcebispo de Malanje, falava no Sábado na Paróquia Santos Mártires de Uganda, onde conferiu a sagrada ordem do Diaconato e presbiterado a três menoristas e dois Diáconos.

Reportagem de António Clemente