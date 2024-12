Abraçar o sacramento do matrimónio, para dignificar a fé cristã, diz Dom Vicente

Dom vicente Sanombo, bispo da diocese do Kuito, apelou aos fiéis da sua diocese que abram o sacramento do matrimónio e a reconciliação.

Foi neste IIIº Domingo do advento em que o prelado, visitou a paróquia do Chitembo dedicada a São João Baptista.

Durante a catequese litúrgica, o pastor, apelou aos fiéis daquela paróquia que pudessem abraçar o sacramento do matrimónio, para dignificar a fé cristã

Dom Vicente, termina deixando uma mensagem que visa a reconciliação com o próximo.

“ Você que é amigo, que vivi sem a bênção de Deus, resolvam já mesmo agora para casarem na igreja, quando você casa pela igreja, Deus te dá a graça, te dá poder, te dá força e energia que vos protege”.

Falando do Natal, Dom Vicente disse que ninguém sabe se será o ultimo para cada um de nós ou não, que seja um Natal que nos comportamos bem, que nos reconciliamos “ não chega ao Natal ou ao ano novo sem ultrapassar aqueles problemas que te levam a não falar com o esposo ou a esposa, com a colega de trabalho, com a vizinha ou até mesmo com a colega do grupo, temos que reconciliar, vamos superar isso”.