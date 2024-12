Espirito de partilha e solidariedade apela Dom Kiala a poucos dias do Natal

O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala, apela os fiéis do Centro Santo António do bairro Canambua, a terem o espírito de partilha e solidariedade para com os mais necessitados neste tempo da preparação do natal, no sentido de terem uma alegria tranquila.

“ Temos que ter várias alegrias e uma delas é a da partilha, podemos partilhar de tudo, desde a alimentação, calçados e vestuários”.

Dom Kiala disse que quem dá fica sempre mais alegre” aprender a dar para ter alegria, Deus ama quem dá com alegria, quem pensa só nas suas próprias necessidades condena-se a viver com pouca alegria é um homem triste ou mulher”.

O Arcebispo de Malanje, apelou a partilha, a solidariedade, olhar mais para os mais necessitados, os velhos as crianças, o vizinho que neste natal não tem mesmo nada.

Reportagem de António Clemente.