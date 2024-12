Missionários ao serviço da Arquidiocese de Luanda reúnem-se em cerimónia de cumprimento de Natal

A Arquidiocese de Luanda realizou na manhã desta Sexta-feira a cerimónia de comprimentos de natal, momento em que os missionários ao serviço da igreja renovam o seu compromisso junto do Arcebispo de Luanda e seus auxiliares.

No seu pronunciamento, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, destacou do valor do natal, e transmitiu votos de próspero ano ao clero e aos fiéis.

“ Quem ama nunca se cansa, benvindo a este nosso encontro, não vieste ao encontro do Arcebispo e dos bispos, cada um de nós veio ao encontro do outro, sente a necessidade de estar com o outro, de falar com o outro, cada um de nós compreende aquele gesto primordial que fez colocar-nos no topo da criação, fez-nos antecipadamente últimos que se tornam primeiros. Estamos na vigília do Natal e de um novo ano jubilar, desejo transmitir-vos os nossos melhores votos de um Santo Natal a fim de que possamos acolher com maior alegria o senhor Jesus que vem para nos comunicar a sua capacidade de amar a Deus e ao próximo”.