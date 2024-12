D. Kiala celebra Natal solidário na Comarca central de Malanje

Mais de 454 reclusos do Estabelecimento Penitenciários da Comarca de Malanje, beneficiaram neste IVº Domingo do Advento, de um almoço de confraternização e livros académicos, históricos e religiosos, oferecidos pela Cúria Arquidiocesana de Malanje, antecedida com uma missa presidida pelo Arcebispo local, Dom Luzizila Kiala, visando solidarizar-se com aquela população penal.

Ainda na sua oração homilética, Dom Kiala, pediu para que os reclusos possam colocar a fé em Deus, no sentido de serem salvos dos pecados cometidos” Ninguém pode salvar-se a si mesmo começando por mim e a cada um dos reclusos, ninguém vai salvar-se, nem o Senhor Director se não Deus, ninguém pode salvar-se a si mesmo só Deus nos pode salvar”.

Reportagem de António Clemente.