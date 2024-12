Dom Filomeno apela para que se torne o Natal mais autêntico

O Arcebispo de Luanda disse que o Natal cristão é um acontecimento que perturba a nossa liberdade, mas que por outro lado, enche de esperança a nossa história.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias falava durante os cumprimentos de Natal que teve lugar na Sé catedral.

“ O Natal cristão narra este acontecimento que a vinte seculos continua a surpreender, comover e perturbar a nossa liberdade e a encher de esperança a nossa história”.

O Arcebispo falando do evangelho disse que é assim que o evangelho nos recorda” não tenhais medo eis que eu vos trago a boa nova e uma grande alegria que será para todos os povos hoje vos nasceu um salvador na cidade de Davi, que é Cristo nosso Senhor”.

Segundo o prelado, é preciso tornar o Natal autentico, e se evitar rituais óbvios.

“ Várias vezes tive que verificar, e creio que todos fazem a mesma constatação, que as pessoas no Natal estão inquietas, a realidade narrada a partir do vivido é muito diferente a demasiadas contradições entre as palavras e os actos, entre o que somos e o que queremos ser”.