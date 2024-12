Arcebispo do Huambo ressalta sentido da escuta para o alcance de uma igreja una e santa

Dom Zeferino Martins, Arcebispo do Huambo realizou na manhã desta Segunda-feira a saudação de Natal aos membros do Clero local.

A cerimônia ficou marcada por apelos de unidade para responder os desafios futuros da igreja.

“ A igreja foi chamada por sua Santidade o Papa Francisco, a colocar as bases hoje para uma igreja do futuro, uma igreja do amanha, deixou-se notar claramente que uma igreja do futuro não pode ser construída, se não escutando uns aos outros e assim unidos na diversidade alcançarmos uns consenso, entendimentos comuns e por sua vez seriam depois levados as igrejas particulares a fim de continuarmos a ser uma igreja, Una Santa Católica e Apostólica”.

Reportagem de Flaviana Samba