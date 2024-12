D. Camuto apela esprito de partilha aos mais necessitados no Natal

O Bispo de Caxito, celebrou a vigilia de Natal na catedral e também baptizou alguns cristãos.

Na homilia Dom Camuto, recorda que o nascimento de Cristo representa a paz e a reconciliação dos homens na terra.

Dom Maurício Camuto, exorta por isso para o espírito de partilha com os mais desfavorecidos durante a quadra festiva e não só.

“ Nesta festa ninguém deve ficar de fora, dai os apelos constantes no advento para mudança de atitudes, apelos a conversão, que nos permite olhar ao mundo e aos irmãos com os olhos de Deus, ai os apelos a solidariedade para com os pobres, para com os aqueles que sofrem, nas cadeias, nos hospitais, porque o filho de Deus veio abraçar a todos sem excepção”.

Reportagem de Fernando Moniz