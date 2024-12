Dioceses angolanas já preparam abertura do jubileu dos 2025 anos de nascimento de Cristo

Dioceses angolanas procedem no próximo Domingo abertura da Porta Santa no âmbito da vivência do jubileu dos 2025 anos de nascimento de Jesus Cristo.

Na Arquidiocese de Luanda, acontece no dia 29 de Dezembro, Domingo da Sagrada Família, a partir das 16h, com uma procissão da igreja dos remédios a paróquia da Conceição (Sé-Catedral).

Na Diocese de Cabinda, também acontece este Domingo 29, da Paróquia Nossa Senhora Rainha do mundo.

Falando durante a missa na manhã desta Quinta-feira, o Bispo de Cabinda destacou o sentido desta celebração, dizendo que a celebração desses 2025 anos da encarnação de Jesus do seu nascimento, é uma ocasião para podermos revisitar a igreja.

Dom Belmiro recorda que com Jesus Cristo, a salvação de Deus tornou-se parte integrante da nossa caminhada cristã.