Dom Zeferino destaca abertura do jubileu de Cristo na história da salvação

As dioceses em Angola procederão a abertura do Jubileu de Cristo neste Domingo 29, que significa que Jesus Cristo veio ao mundo a 2025 anos, é o Jubileu de Cristo, a nível da igreja várias actividades estão a ser realizadas, Dom Zeca disse que a historia é antes e depois de Cristo” Nós estamos no ano de 2025 da era de Cristo, a nossa referencia é Cristo o nosso mundo o nosso projecto é Cristo”.

Em véspera da conclusão de mais um ano civil, maior dedicação pela melhoria de vida das populações é mensagem do Arcebispo do Huambo dirigida aos trabalhadores angolanos.