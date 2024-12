Cristãos no Uíge já vivem o Jubileu do ano Santo

Os Cristãos da diocese do Uíje, já vivem o jubileu do ano Santo 2025, convocado pelo Papa Francisco, sob lema: a Esperança não engana.

O ritual de abertura foi presidido neste Domingo, dedicado a Sagrada família, pelo Bispo daquela diocese, Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, na Catedral, onde centenas de fiéis que vieram de diferentes paróquias, testemunharam.

Na sua homilia, o Pastor falou da necessidade de cada crente, na sua comunidade melhorar a sua vida e a maneira de olhar para Deus e para os outros.

Dom Joaquim Nhanganga Tyombe espera também que o ano jubilar seja uma oportunidade do encontro pessoal com o Senhor.

Ainda durante o rito de abertura do jubileu, foram indicadas 5 igrejas jubilares a nível da diocese do Uíje, nomeadamente a Catedral e o Centro Sagrado Coração de Jesus do município do Negage, para a Vigararia do Uige, o Santuário Santa Rita de Cássia, para a Vigararia do Songo, São João de Brito da Damba, para a Vigararia da Damba e São José do Pombo, para a Vigararia do Pombo.