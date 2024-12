Dom Chindecasse abre Porta Santa

Dom Estanislau Marques Chindecasse, Bispo do Dundo abriu a Porta Santa da Igreja Catedral neste Domingo dedicado à Sagrada Família.

A cerimônia começou com a Peregrinação dos fiéis, ministros ordenados conforme orientações do Decastério para Evangelização.

Durante a homilia da Missa animada pela Sagrada Família, o presidente da Celebração apelou às famílias a serem "Imagem do Amor Deus, Igrejas Domésticas, Células Vivas, porque, segundo Bispo, sem família não há nação, não há sociedade e nem Igreja".

Para terminar a jornada jubilar, a Sagrada Família ofereceu o almoço de Confraternização no qual contou com do Senhor Bispo, Padres e Madres.

