Dom Pio Hipunyati Exorta a reflexão do estado das famílias durante na abertura do ano Jubilar

A Diocese de Ondjiva realizou neste domingo, 29, solenidade da Sagrada família, a abertura oficial do Jubileu da Esperança 2025.

A celebração começou com uma procissão que partiu da Esplanada de Nossa Senhora das Graças em direcção à Sé Catedral de Ondjiva. Este momento simbólico marcou os espaços dos peregrinos da esperança, reunindo fiéis católicos provenientes dos quatro cantos da Diocese. A missa solene foi presidida por Sua Excelência Dom Pio Hipunyati e concelebrada pelos sacerdotes do clero diocesano de Ondjiva, unindo a comunidade em uma expressão de fé e unidade.

Durante a celebração, Dom Pio destacou a importância deste Jubileu como um tempo forte de graça, conversão pessoal e comunitária. Ele enfatizou o apelo do Espírito de Deus à penitência, à oração e ao encontro com o Senhor, afirmando que Deus deseja cancelar as nossas dívidas e perdoar as ofensas, tanto contra Ele quanto contra o próximo. O Jubileu é um tempo de prática da justiça no âmbito social e religioso, um período de libertação de todos os sofrimentos e males que oprimem o corpo e o espírito, afirmou Dom Pio.

Ressaltando ainda que o lema deste Jubileu Ordinário é a esperança, e ela não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dom Pio convidou os fiéis a acolherem com docilidade o chamado jubilar que o Senhor faz através da sua Igreja.

A celebração também marcou a festa da Sagrada Família, onde o Pastor exortou às famílias a viverem na harmonia, na compreensão e no amor recíproco a exemplo da família de Nazaré.

De igual modo o prelado apelou aos fiéis que refletissem o estado das famílias, destacando valores como união, amor, respeito e para que sigam o modelo da Sagrada Família de Nazaré, enfatizando a importância do respeito e da honra mútua entre filhos, esposas e esposos. Celebramos com fervor este grande evento de fé e não deixemos passar a graça de Deus, concluiu o Bispo de Ondjiva.

Reportagem de Esmael Paulo.