Dom Firmino exorta cristãos a viverem de acordo as exigências do baptismo

Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, que presidiu na manhã deste Domingo12, na Sé Catedral, a solenidade do baptismo do Senhor, exortou os cristãos a viverem de acordo com as exigências do baptismo.

Dom Firmino durante a sua homilia disse que Jesus Cristo não tinha necessidade de ser baptizado, porque nasceu sem pecado. Mas Ele fez-se baptizar pelo seu discípulo, João Baptista.

O baptismo é o sacramento que nos torna filhos de Deus, é o sacramento que nos abre as portas para o mistério de Deus. Quem não tem baptismo não pode receber nenhum sacramento, disse Dom Firmino.

Salientou que o sacramento do baptismo pode ser administrado pelo Bispo, e nas Paróquias pelos párocos, pelos diáconos e em casos extraordinários pelo catequista ou pelos pais. Em casos excepcionais, quem não é baptizado pode baptizar, desde que usa a fórmula (em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo) e a matéria (água) usada pela igreja Católica. Em nossas casas e comunidades ninguém mais pode morrer sem baptismo.

Dom Firmino disse ainda que de acordo com a liturgia deste Domingo, o Profeta Isaías apresenta-nos o filho de Deus que vem junto dos homens para uma missão específica, que reside em estabelecer a justiça entre os homens. Portanto, temos a tarefa de cumprirmos as exigências do Baptismo. Todo baptizado é um profeta e evangelizador. Sejamos anunciadores e evangelizadores para que possamos caminhar na presença do Senhor, terminou.