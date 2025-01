Sob lema “Ondjiva: 50 anos de fé, já decorrem as jornadas diocesanas de pastoral

No dia 18 de janeiro de 2025, a esplanada de Nossa Senhora das Graças acolheu as XI Jornadas Diocesanas de Pastoral, sob o lema "Ondjiva: 50 Anos de Fé". O evento foi presidido por Sua Excelência Reverendíssima Dom Pio Hipunyati, Bispo de Ondjiva, e contou com a participação do Reverendo Pe. Auliano Abílio Siwanifeni.

A iniciativa reuniu 126 delegados, entre sacerdotes, religiosas, gestores das instituições eclesiásticas, e membros do conselho económico paroquiais, representando missões, paróquias, capelas e comunidades religiosas da diocese, com o objectivo de discutir normas e procedimentos relacionados à administração dos bens eclesiásticos.

Reportagem de Ismael Paulo