Aposta na qualidade dos sacerdotes marca fim da jornada de formação permanente do clero

Encerrou as Jornadas de Formação Permanente do Clero de Luanda, Viana e Caxito que vinha decorrendo desde 27 do corrente mês no edifício da Extensão Universitária da Universidade Católica de Angola, Michael Kennedy tendo como conferencista principal o Padre Doutor Ely Bueno de La Fuente vindo da Espanha.

O evento de três dias contou com mais de 200 sacerdotes e foi organizado pelo Instituto Filosófico- Teológico da Arquidiocese de Luanda cujo Director, padre Augusto Malengue destacou a formação do clero para os desafios pastorais actuais e mostrou regozijo pelo número de participação.

Reportagem de João Vissesse