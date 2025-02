Destacado legado de D. Abílio Ribas, bispo emérito de São Tome e antigo director da rádio ecclesia Angola

Abílio Rodas de Sousa Ribas nasceu em Várzea do Soajo, Arcos de Valdevez (Portugal) em 2 de Fevereiro de 1931. Ingressou na Congregação do Espírito Santo e do Coração Imaculado de Maria onde, no dia 8 de Março de 1953 efectuou os votos perpétuos, sendo ordenado presbítero no dia 21 de Setembro de 1957.

Em 1968 especializou-se em Pastoral Catequética pelo Instituto Católico de Paris.

Como missionário em Angola, assumiu ininterruptamente as mais diversas responsabilidades, dentro e fora da sua Congregação: Superior de Missões, Pároco, Professor e Reitor dos Seminários Menor e Maior de Luanda e do Seminário Interdiocesano do Huambo. Foi ainda Superior Principal da sua Congregação, Diretor da Emissora Católica ”Rádio Ecclesia” e Secretário da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST).

No dia 21 de Dezembro de 1984, quando exercia em Luanda o cargo de Secretário Adjunto da Cáritas de Angola, foi eleito Bispo de São Tomé e Príncipe pelo Papa João Paulo II.

Foi ordenado Bispo na Catedral de Nossa Senhora da Graça, em São Tomé, no dia 24 de Fevereiro de 1985, tomando posse nesse mesmo dia. Dom Abílio Ribas exerceu com ardor o seu múnus apostólico na Diocese de São Tomé e Príncipe até a sua renúncia no ano de 2006.

O padre Jerónimo Cainga descreveu a pessoa de Dom Abílio Ribas, bispo emérito de São Tomé e príncipe falecido em Portugal aos 94 anos de idade, como uma pessoa de grandes qualidades.

O sacerdote recorda simplicidade e dignidade mantida ao deixar a missão de bispo de São Tomé e príncipe em razão da idade.

A missa de exéquias e enterro de Dom Abílio Ribas acontece esta Quinta-feira em Portugal.