D. Kiala apela jovens a não enterrar o Sagrado que recebem, com o sacramento do baptismo

O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala, alertou os jovens sobre a importância do baptismo e a vivência de uma fé testemunhada e transmitida com alegria.

Na homilia de Domingo último, o prelado apelou os jovens católicos a marcarem a diferença entre os outros jovens por meio do comportamento.

O prelado pede ainda os jovens no sentido de não se fecharem nos grupos mas a irem atrás daqueles que precisam da salvação.

Segundo o prelado, os jovens devem tirar melhor proveito das novas tecnologias de informação de forma a ampliar os métodos de evangelização;

Dom Luzizila Kiala falou na necessidade de um maior diálogo entre os jovens da arquidiocese com o lançamento daquelas que são as redes do encontro.