Bispo de Cabinda, alerta cristãos com cargos de chefia, a terem cuidado com bajuladores

O Bispo de Cabinda, alerta os Cristãos que ocupam cargos de chefias a terem cuidado com as pessoas bajuladoras que manipulam alguma realidade com objectivo de obter algum dividendo.

“ Cuidado com as pessoas que estão a sua volta, porque grande parte dos que te rodeiam são aqueles bajuladores, os oportunistas os que estão consigo porque você tem uma possibilidade e quando você cair serão os primeiros a meterem terra antes mesmo de abrirem o seu caixão] maldito homem que confia no outro homem].

Reportagem de Luís Lázaro