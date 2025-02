Universidade da igreja ensina e evangeliza o homem de forma integral.

Palavras que o Arcebispo de Luanda e chanceler da Universidade Católica de Angola, disse no discurso de encerramento das celebrações do jubileu dos 25 anos de existência da UCAN.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, agradeceu a disponibilidade do cardeal Tolentino “ eis-nos aqui convocados e motivados para essa celebração eucarística Jubilar. A UCAN, nasce do coração da igreja e no coração da igreja esta este mistério que vamos celebrar”.